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  3. Дейкун Денис Владимирович
Дейкун Денис Владимирович
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Дейкун Денис Владимирович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач, Директор клиники
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификаты по стоматологии хирургической и стоматологии ортопедической действительны до 2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
А-Пломб
Доступна онлайн запись
ул. Мухина, 23
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
200 р
Стоматолог-имплантолог
200 р
Стоматолог-хирург
200 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
200 р
Стоматолог-ортопед
200 р
Стоматолог-имплантолог
200 р
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