Дейкун Денис Владимирович
Стаж 20 лет
Специализация – классическая и базальная имплантация.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Мухина, 23
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
200 р
Стоматолог-имплантолог
200 р
Стоматолог-хирург
200 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
200 р
Стоматолог-ортопед
200 р
Стоматолог-имплантолог
200 р
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