Добрых Вячеслав Анатольевич
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Заведующий кафедрой, профессор пропедевтики внутренних болезней ДВГМУ с 1994 года по настоящее время. Автор более 100 научных работ, главным образом по проблемам пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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