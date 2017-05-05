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Добрых Вячеслав Анатольевич
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Добрых Вячеслав Анатольевич

Пульмонолог, Терапевт
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1967 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Пульмонология", от 05.05.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
Терапевт
По запросу
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