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Ду Валентина Фановна
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Ду Валентина Фановна

Дерматовенеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действительный до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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