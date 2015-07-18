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  3. Дударев Денис Андреевич
Дударев Денис Андреевич
6.9
3

Дударев Денис Андреевич

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 18.07.2015 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология общей практики", действителен по 31.07.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва

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