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Дзундза Оксана Владимировна
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Дзундза Оксана Владимировна
Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Педиатрии, 1999 г. окончания.
ДВГМУ, Неврология, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Профпатология, 2005 г. окончания.
ИПКСЗ, Рефлексотерапия, 2011 г. окончания.
ИПКСЗ, Неврология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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