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Оникс
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Детская стоматология, имплантация зубов, исправление прикуса, металлокерамика, пародонтология, рентгенологическая диагностика, хирургическая стоматология.
Врачи клиники используют современное диагностическое и лечебное оборудование, технологии и материалы. Применение микроскопов и бинокуляров позволяют сделать лечение малоинвазивным (т.е. максимально сохраняются здоровые ткани зуба), а протезирование наиболее точным.
Лечение:
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осмотр без применения колюще-режущих приборов, только с использованием зеркала,
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применение современной анестезии при лечении, что помогает сделать его абсолютно безболезненным,
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бережное отношение к каждому, полное объяснение всех манипуляций, которые планируются применяться в процессе лечения.
ООО "Пятерка".
Прежнее название компании "ТриD".