Врачи клиники используют современное диагностическое и лечебное оборудование, технологии и материалы. Применение микроскопов и бинокуляров позволяют сделать лечение малоинвазивным (т.е. максимально сохраняются здоровые ткани зуба), а протезирование наиболее точным.

Лечение:

осмотр без применения колюще-режущих приборов, только с использованием зеркала,

применение современной анестезии при лечении, что помогает сделать его абсолютно безболезненным,

бережное отношение к каждому, полное объяснение всех манипуляций, которые планируются применяться в процессе лечения.

ООО "Пятерка".

Прежнее название компании "ТриD".