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Оникс
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Оникс

В клинике 4 врача
Адреса
Хабаровск, ул. Шевчука, 42
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Информация

Детская стоматология, имплантация зубов, исправление прикуса, металлокерамика, пародонтология, рентгенологическая диагностика, хирургическая стоматология.

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Врачи работающие в клинике
Харина Селена Борисовна

Харина Селена Борисовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Ли Татьяна Валерьевна

Ли Татьяна Валерьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Ефременко Павел Анатольевич

Ефременко Павел Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Димитриев Павел Владимирович

Димитриев Павел Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
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