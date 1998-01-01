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Ежов Дмитрий Жанович
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Ежов Дмитрий Жанович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. 1998г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва

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