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  3. Еременко Ольга Николаевна
Еременко Ольга Николаевна
6.0
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Еременко Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1972 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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