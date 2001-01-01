Евстафьев Георгий Вячеславович
Стаж 33 года / Врач первой категории
Принимает детей
Награжден серебряной медалью за лучший инновационный проект в области технологии живых систем, иммобилизационно-криотерапевтического устройства для транспортировки пострадавших с черепно-мозговой травмой и травмой шейного отдела позвоночника, г. Санкт-Петербург.
Является автором 16-ти рационализаторских предложений в области ортопедии и протезирования.
Имеет десятки публикаций статей в России и за рубежом по ортопедии.
Является автором 16-ти рационализаторских предложений в области ортопедии и протезирования.
Имеет десятки публикаций статей в России и за рубежом по ортопедии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Ортопед
1100 р
Первичный приём детей
Ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Ортопед
900 р
Вторичный приём детей
Ортопед
900 р
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