Евстафьев Георгий Вячеславович

Награжден серебряной медалью за лучший инновационный проект в области технологии живых систем, иммобилизационно-криотерапевтического устройства для транспортировки пострадавших с черепно-мозговой травмой и травмой шейного отдела позвоночника, г. Санкт-Петербург.

Является автором 16-ти рационализаторских предложений в области ортопедии и протезирования.

Имеет десятки публикаций статей в России и за рубежом по ортопедии.