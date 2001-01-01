  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Евстафьев Георгий Вячеславович
Евстафьев Георгий Вячеславович
6.0
0

Евстафьев Георгий Вячеславович

Ортопед
Стаж 33 года / Врач первой категории
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1986 г. окончания.
  • Научно-исследовательский институт по специальности "Ортопедия и протезирование" им. Альбрехта (г. Санкт-Петербург), 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по травматологии и ортопедии, 2001 г.
  • Профессиональная переподготовка по организации здравоохранения и общественного здоровья, 2001 г.
  • Сертифицированный цикл по травматологии ортопедии и протезированию (г. Санкт-Петербург), 2008 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Автор трех изобретений в области ортопедии, тутор аппарат с унилатеральными шинами, индивидуальные стельки на воздушной подушке
  • Автор монографии, выполненной по заявке Здравоохранения Хабаровского края "Автоматизированная система персонифицированного учета и контроля лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в Хабаровском крае"
  • Автор и владелец сайта ORTODV, посвященному вопросам ортопедии
Опыт работы
  • 1986г. - работа в поликлинике г. Якутии, республика Саха, врачом-педиатром, затем на скорой помощи
  • 1993-2006гг. - врач-ортопед в КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница "
  • 2006г. - по наст.время - ортопед в Хабаровском протезно-ортопедическом предприятии "ФГУП"
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Ортопед
1100 р
Первичный приём детей
Ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Ортопед
900 р
Вторичный приём детей
Ортопед
900 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи