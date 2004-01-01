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  3. Титова Юлия Константиновна
Титова Юлия Константиновна
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Титова Юлия Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, по специальности "Лечебное дело", квалификация "Врач-лечебник", 2004 г. окончания.
  • Российский Государственный Медицинский Университет, г. Москва, Ординатура по специальности "Дерматовенерология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО ИПКСЗ, Действующий сертификат "Дерматовенерология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, ООО "Ланта", г. Хабаровск, 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
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