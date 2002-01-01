Филатов Владимир Николаевич
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 25
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Загрузка комментариев...