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  3. Филатов Владимир Николаевич
Филатов Владимир Николаевич
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Филатов Владимир Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1984 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, "Избранные вопросы ортопедической стоматологии", 2002 г.
  • ДВГМУ, Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "стоматология ортопедическая", 2005 г.
  • "Избранные вопросы ортопедической стоматологии" ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, 2010 г.
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Адреса и стоимость приёма
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 25
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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