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Дент-имплант
5.8
Рейтинг

Дент-имплант

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Большая, 97
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Пенькова Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пенькова Ирина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Габолаев Дмитрий Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Габолаев Дмитрий Игоревич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
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Хван Евгения Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Хван Евгения Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шпак Никита Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шпак Никита Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Ко Олег Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ко Олег Геннадьевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Игнатенко Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатенко Ольга Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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