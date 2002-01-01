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Дент-имплант
В клинике 6 врачей
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Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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