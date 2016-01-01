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Галёса Сергей Александрович
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Галёса Сергей Александрович
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Заслуженный врач Российской Федерации
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология ортопедическая" № 0727180186501, 2016 г.
Сертификат, "Организация здравоохранения и общественное здоровье" № 0727180509254, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Регион
ул. Калинина, 77
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