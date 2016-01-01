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  3. Галёса Сергей Александрович
Галёса Сергей Александрович
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Галёса Сергей Александрович

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология ортопедическая" № 0727180186501, 2016 г.
  • Сертификат, "Организация здравоохранения и общественное здоровье" № 0727180509254, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Регион
ул. Калинина, 77
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