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Гарволинская Марина Борисовна
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Гарволинская Марина Борисовна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", Городская Больница №3, г.Хабаровск, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Вопросы профпатологии и организации профилактических медицинских осмотров", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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