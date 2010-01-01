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Гарволинская Марина Борисовна
6.0
0
Гарволинская Марина Борисовна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", Городская Больница №3, г.Хабаровск, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Вопросы профпатологии и организации профилактических медицинских осмотров", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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