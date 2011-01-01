Герасимов Николай Ильич

"Современные технологии одонтопрепарирования. Препарирование зубов с рациональным уступом", г. Новосибирск, 2011 г.

"Препарирование с уступом. Методика и технология проведения", г. Новосибирск, 2011 г.

"Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в ортопедической стоматологии", 2013 г.