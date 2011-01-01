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Герасимов Николай Ильич
6.2
1
Герасимов Николай Ильич
Стоматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский институт, 1978 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
"Современные технологии одонтопрепарирования. Препарирование зубов с рациональным уступом", г. Новосибирск, 2011 г.
"Препарирование с уступом. Методика и технология проведения", г. Новосибирск, 2011 г.
"Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в ортопедической стоматологии", 2013 г.
Ошибки и осложнения при имплантации, 2017 г.
Керамические реставрации. Протоколы успешной практики, 2017 г.
Комплексный подход в современной дентальной имплантологии, 2017 г
Микропротезирование и Керамические Реставрации, 2018 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Участник заседания «Элитного клуба стоматологов-ортопедов» (27 ноября 2012 года, г. Москва).
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Здоровые Зубы плюс
ул. Королёва, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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