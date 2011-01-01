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Герасимов Николай Ильич
6.2
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Герасимов Николай Ильич

Стоматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский институт, 1978 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Современные технологии одонтопрепарирования. Препарирование зубов с рациональным уступом", г. Новосибирск, 2011 г.
  • "Препарирование с уступом. Методика и технология проведения", г. Новосибирск, 2011 г.
  • "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в ортопедической стоматологии", 2013 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник заседания «Элитного клуба стоматологов-ортопедов» (27 ноября 2012 года, г. Москва).
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Здоровые Зубы плюс
ул. Королёва, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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