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Здоровые Зубы плюс
В клинике 6 врачей
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Информация
Комплексная диагностика и полное обследование полости рта с составлением плана лечения. Командный подход к лечению и реабилитации с частичным или полным отсутствием зубов.
Типы услуг:
- Стоматология терапевтическая и хирургическая (установка имплантатов, удаление зубов),
- Лечение кариеса и его осложнений,
- Эстетическая реставрация (вкладки, компониры, виниры),
- Ортопедическая стоматология (протезирование на имплантах, съемное протезирование, мостовидные протезы, безметалловая керамика),
- Ортодонтическое лечение (все виды ортодонтических конструкций),
- Пародонтология (лечение заболевания десен, подвижность зубов),
- Отбеливание,
- Рентгенологические исследования (ортопантомограмма).
Консультация бесплатная. Действует бонусная система.
ООО "Стомаэстет".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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