Здоровые Зубы плюс

Комплексная диагностика и полное обследование полости рта с составлением плана лечения. Командный подход к лечению и реабилитации с частичным или полным отсутствием зубов.

Типы услуг:

Стоматология терапевтическая и хирургическая (установка имплантатов, удаление зубов),

Лечение кариеса и его осложнений,

Эстетическая реставрация (вкладки, компониры, виниры),

Ортопедическая стоматология (протезирование на имплантах, съемное протезирование, мостовидные протезы, безметалловая керамика),

Ортодонтическое лечение (все виды ортодонтических конструкций),

Пародонтология (лечение заболевания десен, подвижность зубов),

Отбеливание,

Рентгенологические исследования (ортопантомограмма).

Консультация бесплатная. Действует бонусная система.

ООО "Стомаэстет".