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Здоровые Зубы плюс
0.0
Рейтинг

Здоровые Зубы плюс

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Королёва, 13
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Хонская Надежда Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хонская Надежда Петровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Герасимов Николай Ильич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Герасимов Николай Ильич

Стоматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Симкачев Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симкачев Максим Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Салтыков Ярослав Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Салтыков Ярослав Константинович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Карыткина Татьяна Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карыткина Татьяна Станиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-гигиенист
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-гигиенист
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Гончаров Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончаров Александр Сергеевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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