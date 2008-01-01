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Гейко Денис Викторович
6.6
2

Гейко Денис Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Амурский медицинский колледж по специальности "Стоматология ортопедическая", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008-2013 гг.
  • Интернатура "Стоматология общей практики", 2013-2014 гг
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка на базе ДВГМУ по специальности "Стоматология ортопедическая"
  • Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки, посещает различные семинары и мастер классы.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Гармония
ул. Владивостокская, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

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