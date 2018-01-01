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Гора Веда Анатольевна
5.4
2
Гора Веда Анатольевна
Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
Сертификат по специальности "Психиатрия", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
2 отзыва
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