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Гора Веда Анатольевна
5.4
2

Гора Веда Анатольевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
2 отзыва

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