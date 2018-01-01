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  3. Горелова Ксения Геннадьевна
Горелова Ксения Геннадьевна
6.0
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Горелова Ксения Геннадьевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Стоматолог общей практики
По запросу
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