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Горностаев Александр Александрович
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Горностаев Александр Александрович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Дагестанский государственный медицинский институт, специализация "Педиатрия", 1993 г. окончания.
  • Пензенский институт усовешенствования врачей, Анестезиология и реаниматология, 2017 г.
  • ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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