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Горностаев Александр Александрович
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Горностаев Александр Александрович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Дагестанский государственный медицинский институт, специализация "Педиатрия", 1993 г. окончания.
Пензенский институт усовешенствования врачей, Анестезиология и реаниматология, 2017 г.
ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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