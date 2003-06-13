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Гостева Наталья Викторовна
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Гостева Наталья Викторовна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, врач по специальности "Стоматология", 13.06.2003 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Организация здравоохранения и общественного здоровья", А № 4675369 от 29.12.2012 г.
  • Сертификат специалиста , 0127240279024 от 12.06.2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Диплом ПП №347280 по специальности "Стоматология терапевтическая", от 13.06.2003 г.
  • Диплом о профессиональной переподготовке "Организация Здравоохранения" № 010384 от 29.12.2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Добро-Дент
ул. Ленинградская, 46
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
400 р
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