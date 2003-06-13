Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Гостева Наталья Викторовна
6.0
0
Гостева Наталья Викторовна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, врач по специальности "Стоматология", 13.06.2003 г. окончания.
Сертификат специалиста "Организация здравоохранения и общественного здоровья", А № 4675369 от 29.12.2012 г.
Сертификат специалиста , 0127240279024 от 12.06.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Диплом ПП №347280 по специальности "Стоматология терапевтическая", от 13.06.2003 г.
Диплом о профессиональной переподготовке "Организация Здравоохранения" № 010384 от 29.12.2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Добро-Дент
ул. Ленинградская, 46
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
400 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Канашков
Борис Борисович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.3
1
Записаться
Ли
Татьяна Валерьевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
6.5
0
Записаться
Логинов
Василий Игоревич
Стоматолог-терапевт
6.6
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...