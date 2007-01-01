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  3. Густодым Юлия Александровна
Густодым Юлия Александровна
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Густодым Юлия Александровна

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Харьковский Государственный Медицинские Университет, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • Харьковская Медицинская Академия Последипломного Образования, Интернатура по специальности "Хирургия", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Вопросы профпатологии и организации профилактических медицинских осмотров", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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