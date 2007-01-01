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Ханов Максим Львович
6.0
0
Ханов Максим Львович
Стоматолог-ортопед
,
Хирург-имплантолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2008-2009 частная клиника
2009-2016 301овкг отделение Члх
2016-2021 поликлиника УФСБ России по Хабаровскому краю
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Адреса и стоимость приёма
AllDent
ул. Пушкина, 50
0 отзывов
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