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Ханов Максим Львович
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Ханов Максим Львович

Стоматолог-ортопед, Хирург-имплантолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2008-2009 частная клиника
  • 2009-2016 301овкг отделение Члх
  • 2016-2021 поликлиника УФСБ России по Хабаровскому краю
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Адреса и стоимость приёма
AllDent
ул. Пушкина, 50
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