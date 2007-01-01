Хонская Надежда Петровна
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
250 р
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Олега Кошевого, 10
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
ул. Королёва, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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