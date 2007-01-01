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  3. Хонская Надежда Петровна
Хонская Надежда Петровна
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Хонская Надежда Петровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Читинская Государственная Медицинская Академия, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
250 р
Здоровые Зубы
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
1 Здоровые зубы
Доступна онлайн запись
ул. Олега Кошевого, 10
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Здоровые Зубы плюс
ул. Королёва, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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