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Здоровые Зубы
В клинике 5 врачей
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Информация
Все виды стоматологических услуг. Современное оборудование, квалифицированные врачи-специалисты. Бонусы, скидки и подарки.
Комплексная диагностика и полное обследование полости рта с составлением плана лечения. Командный подход к лечению и реабилитации пациентов с частичным и полным отсутствием зубов.
Типы услуг:
- Стоматология терапевтическая и хирургическая (Имплантология, удаление зубов),
- Лечение кариеса и его осложнений,
- Эстетическая реставрация (вкладки, компониры, виниры),
- Ортопедическая стоматология (пртезирование на имплантах, съемное протезирование, мостовидные протезы, безметаловая керамика),
- Ортодонтическое лечение (все виды ортодонтических конструкций),
- Пародонтология (лечение заболевания десен и подвижность зубов),
- Отбеливание,
- Рентгенологические исследования.
Первичный осмотр бесплатно.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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