Здоровые Зубы

Комплексная диагностика и полное обследование полости рта с составлением плана лечения. Командный подход к лечению и реабилитации пациентов с частичным и полным отсутствием зубов.

Типы услуг:

Стоматология терапевтическая и хирургическая (Имплантология, удаление зубов),

Лечение кариеса и его осложнений,

Эстетическая реставрация (вкладки, компониры, виниры),

Ортопедическая стоматология (пртезирование на имплантах, съемное протезирование, мостовидные протезы, безметаловая керамика),

Ортодонтическое лечение (все виды ортодонтических конструкций),

Пародонтология (лечение заболевания десен и подвижность зубов),

Отбеливание,

Рентгенологические исследования.

Первичный осмотр бесплатно.

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