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Здоровые Зубы
5.2
Рейтинг

Здоровые Зубы

В клинике 5 врачей
Адреса
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 3
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Хонская Надежда Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хонская Надежда Петровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Зубова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зубова Татьяна Ивановна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Хирург-пародонт
Стаж 15 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Хирург-пародонт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Салтыков Ярослав Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Салтыков Ярослав Константинович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Аношкин Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аношкин Александр Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Гончаров Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончаров Александр Сергеевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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