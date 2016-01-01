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  3. Хван Евгения Юрьевна
Хван Евгения Юрьевна
6.9
3

Хван Евгения Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматологический факультет, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Прошла обучение по работе с программным обеспечением компьютерной томографии.
  • Совершенствует навыки по установке дентальных имплантантов и протезированию.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дент-имплант
ул. Большая, 97
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва

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