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Хван Евгения Юрьевна
6.9
3
Хван Евгения Юрьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Стоматологический факультет, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Прошла обучение по работе с программным обеспечением компьютерной томографии.
Совершенствует навыки по установке дентальных имплантантов и протезированию.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дент-имплант
ул. Большая, 97
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва
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