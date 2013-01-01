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Яцков Олег Александрович
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Яцков Олег Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Постоянно повышает свой уровень профессионализма, является активным участником многочисленных семинаров и конференций, в том числе и международного уровня.
  • ДВГМУ, Стоматология хирургическая, 2013 г.
  • ДВГМУ, Стоматология хирургическая, 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • Является дипломированным членом Стоматологической Ассоциации России
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Блеск
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
ДеЛюкс
ул. Краснореченская, 193
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
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