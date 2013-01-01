Яцков Олег Александрович
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Адреса и стоимость приёма
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
ул. Краснореченская, 193
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
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