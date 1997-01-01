  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Хвостиков Максим Сергеевич
Хвостиков Максим Сергеевич
6.9
4

Хвостиков Максим Сергеевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Колопроктология, 2008 г.
  • ДВГМУ, Эндоскопия, 2010 г.
  • ДВГМУ, Ботулинотерапия, 2013 г.
Еще 12
Участие в ассоциациях
  • Член Российского и Европейского общества хирургов и колопроктологов.
  • Член Российского общества хирургов.
  • Член Российского общества колоректальных хирургов.
Еще 1
Опыт работы
  • Врач - хирург, Областная больница г. Биробиджан. ЕАО, 1997 г. - 2001 г.
  • Врач - хирург, колопроктолог в хирургическом отделении № 1, НУЗ ДКБ на ст. Хабаровск -1 ОАО РЖД, 2000 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор Вен
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1400 р
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1000 р
Хирург
1000 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1100 р
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Проктолог (колопроктолог)
900 р
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи