Хвостиков Максим Сергеевич
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Направление деятельности: открытая и лапароскопическая колопроктология, лапароскопическая хирургия, герниология, общая хирургия, специализируется в лечении заболеваний прямой кишки, инновационных методах лечения геморроя, лапароскопических технологиях.
7 печатаных статей.
1 рационализаторское предложение.
7 печатаных статей.
1 рационализаторское предложение.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1400 р
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1000 р
Хирург
1000 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1100 р
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Проктолог (колопроктолог)
900 р
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