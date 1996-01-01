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Игнатова Наталья Викториновна
5.7
1

Игнатова Наталья Викториновна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специализация "Стоматология", 1996 г.
  • ДВГМУ, Специализация "Стоматология терапевтическая", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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