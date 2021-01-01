Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ишуткин Валерий Александрович
6.0
0
Ишуткин Валерий Александрович
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
Сертификат по специальности "Психиатрия", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Громова
Лариса Анатольевна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Удовик
Марина Юрьевна
Психиатр
6.0
0
Записаться
Демидова
Инна Николаевна
Психиатр
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...