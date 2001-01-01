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Исламова Руфина Хамидовна
5.4
2
Исламова Руфина Хамидовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, лечебное делло, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
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