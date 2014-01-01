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  3. Истомина Полина Александровна
Истомина Полина Александровна
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Истомина Полина Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач дерматовенеролог, косметолог, "ВЛД", с 2014 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ваш личный доктор
ул. Гамарника, 39
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
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