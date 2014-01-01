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Истомина Полина Александровна
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0
Истомина Полина Александровна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач дерматовенеролог, косметолог, "ВЛД", с 2014 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ваш личный доктор
ул. Гамарника, 39
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
0 отзывов
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