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Ваш личный доктор
В клинике 2 врача
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Информация
Косметологические и дерматовенерологические консультации.
Первичная косметологическая консультация - бесплатно.
Первичная дерматовенерологическая консультация - от 1000 руб.
ООО "Ваш личный доктор".
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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