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Ваш личный доктор
0.0
Рейтинг

Ваш личный доктор

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Гамарника, 39
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Информация

Косметологические и дерматовенерологические консультации.

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Врачи работающие в клинике
Виктор Александрович Горлушкин
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Виктор Александрович Горлушкин

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Истомина Полина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Истомина Полина Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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