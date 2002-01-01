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Иволгина Анна Витальевна
6.3
0
Иволгина Анна Витальевна
Инфекционист
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2002 г. окончания.
Сертификат по специальности "Инфекционные болезни", № 0727180478291, до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
Консультация взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов
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