  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иволгина Анна Витальевна
Иволгина Анна Витальевна
6.3
0

Иволгина Анна Витальевна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2002 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Инфекционные болезни", № 0727180478291, до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
Консультация взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи