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Кандауров Александр Иванович
6.0
0
Кандауров Александр Иванович
Нарколог
,
Психиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
ИНтернатура по специальности "Психиатрия", 1987 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Нарколог
По запросу
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