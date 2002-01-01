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Карпенко Леонид Олегович
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Карпенко Леонид Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2002 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология", присвоена квалификация "Врач Стоматолог-терапевт", 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Стоматология ортопедическая", декабрь 2003 г.
  • Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", декабрь 2014 г.
  • Участник лекционно-практического курса "Протезирование на имплантатах", 2009 г.
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Адреса и стоимость приёма
Блеск
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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