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Карпенко Леонид Олегович
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Карпенко Леонид Олегович
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2002 г. окончания.
Интернатура по специальности "Стоматология", присвоена квалификация "Врач Стоматолог-терапевт", 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Стоматология ортопедическая", декабрь 2003 г.
Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", декабрь 2014 г.
Участник лекционно-практического курса "Протезирование на имплантатах", 2009 г.
Семинар Дмитрия Рогацкина (г. Смоленск): "Углубленный курс по рентгенодиагностики", 2014 г.
Обучение на семинаре и мастер-классе "Как избежать возможных ошибок при протезировании на имплантатах? Методика и анализ", 2011 г.
Семинар на тему "Состояние слизистой оболочки полости рта – индикатор состояния здоровья организма в целом. Онкологическая настороженность врача – стоматолога", 2011 г.
Курс Георгия Азарина (хирург, имплантолог - г. Санкт-Петербург) и Екатерины Ульяновой (врач - ортопед, г. Санкт-Петербург): "Особенности инновационной системы NobelActiv", 2011 г.
Участие в семинаре Рыбалка Евгения Николаевича по теме "Биомеханиеческое планирование", 2012 г.
Семинар Рыбалка Е.Н. на тему: "Проблемы окклюзионных нагрузок на ортопедические компоненты", 2012 г.
Семинар Б. Фридзона (Тель-Авив, Израиль) на тему "Построение профессиональных коммуникаций между врачами – стоматологами и зубными техниками", 2013 г.
Участник авторского курса доктора Гончарова Евгения Александровича "Эстетическая реабилитация и функциональная окклюзия" по системе Джона Койс, 2015 г.
Курс "Общение с пациентами стоматологической клиники", 2015 г.
Семинар: "Керамические реставрации. Протоколы успешной практики", 2017 г.
Цикл практических знаний "Микропротезирование", врача стоматолога, члена Союза Художников России, врача стоматолога А.В. Ветчинкина, 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Блеск
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Консультация взрослых
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Доступна онлайн запись
ул. Петра Комарова, 3А
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460 р
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