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Центральная стоматологическая клиника
В клинике 6 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Консультация врача-терапевта, ортопеда, имплантолога - бесплатно.
Услуги:
- эстетическая стоматология,
- имплантология,
- ортодонтия,
- протезирование,
- удаление зубов,
- отбеливание,
- лечение кариеса,
- виниры,
- брекеты,
- гигиена зубов.
Консультация у ортодонта - 350 руб.
ООО "ЦСК".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Стаж 21 год / Врач первой категории
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 5 лет / Врач первой категории
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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