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Центральная стоматологическая клиника
2.0
Рейтинг

Центральная стоматологическая клиника

В клинике 6 врачей
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Адреса
ул. Панькова, 11
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Михайлова Валерия Германовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Михайлова Валерия Германовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Коношенко Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коношенко Ольга Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Каплун Алексей Дмитриевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каплун Алексей Дмитриевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Ёлкина Валерия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ёлкина Валерия Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
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Безмощук Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безмощук Сергей Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Пипия Нугзар Велодиевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пипия Нугзар Велодиевич

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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