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  3. Карапузов Вадим Михайлович
Карапузов Вадим Михайлович
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Карапузов Вадим Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Федеральный Пограничный Институт РФ при Нижегородской Государственной Медицинской Академии, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
  • Первичная специализация по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2003 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - анестезиолог-реаниматолог, МУЗ ГКБ №11, г. Хабаровск, 2003 - 2017 гг.
  • Врач - анестезиолог-реаниматолог, ХФ, ФГБУ НКЦО ФМБА Росии, 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
ул. Краснодарская, 9
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