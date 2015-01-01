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  3. Караулова Лариса Анатольевна
Караулова Лариса Анатольевна
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Караулова Лариса Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Интернатура, Переяславская центральная районная больница, 1991-1992 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации по специальности «Терапия» каждые 5 лет.
  • Школа "Кардиология для терапевтов", г Санкт- Петербург, 2017 г.
  • Конгресс "Человек и лекарство", 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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