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Касьян Семён Эдуардович

Касьян Семён Эдуардович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу

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