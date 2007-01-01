  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кобзев Евгений Евгеньевич
Кобзев Евгений Евгеньевич
6.3
0

Кобзев Евгений Евгеньевич

Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Рязанский государственный медицинский университет, специализация "Лечебное дело", 2007 г.
  • ФГБОУ ВО "МГУПП", Сердечно-сосудистая хирургия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи