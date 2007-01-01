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Кобзев Евгений Евгеньевич
6.3
0
Кобзев Евгений Евгеньевич
Зав. отделением
,
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Рязанский государственный медицинский университет, специализация "Лечебное дело", 2007 г.
ФГБОУ ВО "МГУПП", Сердечно-сосудистая хирургия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
0 отзывов
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