Неудачина Татьяна Александровна

Область профессиональных интересов:

Индивидуальная психотерапия, психотерапия пар (Работа с депрессивными состояниями; работа с психосоматическими расстройствами; работа с тревожными расстройствами, паническими атаками, фобиями; кризисное консультирование: работа по переживанию психотравмирующих ситуаций (горе, насилие, физические и психологические травмы и др.); работа по развитию умения строить здоровые отношения).

Работа с детьми и подростками, в том, числе с ОВЗ (помощь в построении отношений с семьёй, школой, профориентация; развитию социального и эмоционального интеллекта; преодоление страхов, фобий; ускорение процесса адаптации к новым условиям обучения (проживания) и др.).

Детско-родительские отношения, Работа с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ.