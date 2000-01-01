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Неудачина Татьяна Александровна
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Неудачина Татьяна Александровна

Психолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, квалификация "Психолог", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая психиатрия в психологической практике", Центр семейной психотерапии и консультирования, продолжительность: 70 часов, июнь 2017 г.
  • Сертифицированный базовый курс по Позитивной психотерапии, 2015 г.
  • Семинар «Анализ контрпереноса», Центр Позитивной Психотерапии, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Мастер – курса по Позитивной Психотерапии.
  • Является членом международной профессиональной организации Позитивной Психотерапии WAPP.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр Позитивной Психотерапии
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 19
Консультация взрослых
Психолог
2000 р
Консультация детей
Психолог
2000 р
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