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  3. Коломеец Раиса Михайловна
Коломеец Раиса Михайловна
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Коломеец Раиса Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация роддома №2
пер. Молдавский, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
Бесплатно
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