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  3. Колтун Григорий Александрович
Колтун Григорий Александрович
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Колтун Григорий Александрович

Венеролог, Дерматолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специализации "Дерматовенерология" в ДВГМУ, 2007-2009 гг.
  • Аспирантура, по специализации "Дерматовенерология", ДВГМУ, 2009-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в дерматовенерологии", 2014 г.
  • Регулярное участие в конференциях по Дерматовенерологии.
  • ФГБОУ ВПО "Тульский Государственный Университет" г. Тула, "Дерматоскопия как современный метод визуальной диагностики заболеваний кожи", 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Венеролог
По запросу
Дерматолог
По запросу
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