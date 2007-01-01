Колтун Григорий Александрович
Стаж 10 лет / Врач второй категории
На базе МЦ «Ланта» занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи, ногтей, волос. Проводит лазерное удаление новообразований на коже. Так же осуществляет диагностику и занимается лечением заболеваний передающиеся половым путем.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Венеролог
По запросу
Дерматолог
По запросу
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