Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Константинова Наталья Ивановна
6.0
0
Константинова Наталья Ивановна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Дерматовенерология, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Осокина
Виктория Эдуардовна
Дерматовенеролог
,
Директор клиники
6.0
0
Записаться
Денисова
Ксения Владимировна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.3
3
Записаться
Кравцова
Валентина Владимировна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
6.6
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...