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  3. Конуровская Любовь Александровна
Конуровская Любовь Александровна
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Конуровская Любовь Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", врач — лечебник, акушерство и гинекология, 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Бэст-Мед
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
1 отзыв

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