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Конуровская Любовь Александровна
6.3
1
Конуровская Любовь Александровна
Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", врач — лечебник, акушерство и гинекология, 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Бэст-Мед
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
1 отзыв
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