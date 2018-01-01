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  3. Коробко Екатерина Григорьевна
Коробко Екатерина Григорьевна
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Коробко Екатерина Григорьевна

Кардиолог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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