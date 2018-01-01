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Коробко Екатерина Григорьевна
6.0
0
Коробко Екатерина Григорьевна
Кардиолог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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