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  3. Королева Наталья Владимировна
Королева Наталья Владимировна
6.9
3

Королева Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
3 отзыва

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