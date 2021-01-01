  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Корыткин Андрей Викторович
Корыткин Андрей Викторович
6.0
0

Корыткин Андрей Викторович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология терапевтическая" № 0727180479721, до 2021 г.
  • Сертификат, "Стоматология терапевтическая" № 0727180509235, до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Регион
ул. Калинина, 77
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи