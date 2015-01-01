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  3. Козлова Ольга Николаевна
Козлова Ольга Николаевна
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Козлова Ольга Николаевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Кардиология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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